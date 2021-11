Bauarbeiten in Güstrow : Plauer Straße zurzeit in zwei Abschnitten gesperrt

In Güstrow ist die Plauer Straße zeitgleich in zwei Abschnitten für etwa eine Woche gesperrt. Hier wird die Asphaltdecke erneuert. Auf der Liebnitzstraße und der Goldberger Straße hat sich der Verkehr dadurch verstärkt.

Güstrow | Auf der Liebnitzstraße und der Goldberger Straße in Güstrow bilden sich seit Anfang der Woche lange Autoschlangen. Grund ist die Sperrung der Plauer Straße sowohl in Richtung Speedway-Stadion bis einschließlich Barlachweg als auch in Richtung Altstadt bis vor den Neuwieder Weg. Wer vom Süden aus mit dem Auto auf die Gleviner Straße will, muss über die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.