Flughafen Rostock-Laage : Ab Januar 2022 werden Kinder ab fünf Jahren geimpft

Die Immunisierungen werden jeweils an den Sonnabendvormittagen durchgeführt. Täglich stehen rund 150 Termine zur Verfügung.

Laage | Das Impfzentrum Rostock-Laage bietet an den Sonnabenden im Januar 2022 Impfungen für Kinder ab fünf Jahren an. Das Angebot „Impfen ohne Termin“ an den Nachmittagen bleibt weiterhin bestehen. An Silvester bleibt das Impfzentrum geschlossen. Dies teilte der Landkreis Rostock mit. Die Impfungen für Kinder werden jeweils an den Sonnabendvormittagen dur...

