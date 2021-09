Corona im Landkreis Rostock : Ab Freitag werden auch Kinder ab zwölf Jahre geimpft

Der Schutz gegen das Coronavirus geht weiter, dazu setzt der Landkreis Rostock auch auf mobile Teams. So werden auch Impfungen auf der MeLa in Mühlengeez angeboten.

Güstrow | Am Freitag, 10. September, nimmt der Impfstützpunkt des Landkreises Rostock am Flughafen Rostock-Laage die Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren auf. Vier Ärzte haben sich dazu fortbilden lassen, außerdem wurde die Notfallausrüstung erweitert. Am Freitag, um 14 Uhr, beginnt der Impfnachmittag für Familien, der in den Impfabend bis 23 Uh...

