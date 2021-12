Demo in Güstrow angekündigt : Impfgegner und Verschwörungstheoretiker formieren sich bei Facebook

Mitten in der vierten Welle kocht in einer Güstrower Facebook-Gruppe die Stimmung hoch gegen Corona-Impfungen. Ein kleiner Teil der Community hält dagegen. Nun wollen sich die Impfgegner auch analog formieren.

Güstrow | Die Resonanz ist enorm: In der öffentlichen Facebook-Gruppe „Güstrow“ ist am 2. Dezember ein Post von Ronny Bauermeister aufgetaucht. Er wendet sich unter anderem gegen die laufende Coronaschutz-Impfkampagne. Der Stand drei Tage später: 139 Likes, 116 Kommentare, 29-mal wurde der Post geteilt. Die Inzidenz im Landkreis Rostock an diesem Tag: 526. B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.