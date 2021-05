Luftkurort Krakow am See : Schub für Tourismus mit Werbefilm

Gemeinschaftsaktion von Geschäftsleuten des Luftkurortes Krakow am See will Urlaubsgäste anlocken

Krakow am See | Eine atemberaubende Wald- und Seenlandschaft, eine wunderschöne Seepromenade mit dem Hüdenhus und dem Terrassen-Seehotel, ein beliebter Campingplatz, die älteste Badeanstalt im Land, die Stadtkirche aus dem 13. Jahrhundert und der fast 30 Meter hohe Jörnberg-Turm. Das alles zeigt jetzt in zweieinhalb Minuten ein neuer Werbefilm über Krakow am See, zwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.