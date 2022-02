Eine Person verletzt : Hühnerstall in Lüssow bei Güstrow brennt lichterloh

Feuerwehren aus der gesamten Umgebung waren im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Letztlich starben mehrere Hühner. Ein Bewohner wurde verletzt.

Lüssow | In der Nähe von Güstrow hat es am Dienstagvormittag einen größeren Brand gegeben. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot in Lüssow über Stunden im Einsatz, weil dort ein Heizhaus und ein Stall neben einem Wohnhaus lichterloh brannten. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Mehrere Hühner kamen ums Leben.

