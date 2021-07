Schule am Inselsee in Güstrow : Kinder bemalen Garage auf dem Schulhof

Mädchen und Jungen bearbeiten das Thema Wasser.

Güstrow | Ein paar Farbreste an den Händen sind nicht zu vermeiden, wenn Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das war auch im Hort der Schule am Inselsee in Güstrow so. Die Mädchen und Jungen durften unter Anleitung von Torsten Lange vom Kunsthaus Güstrow und Parvaneh Salchi Vaziri einen Teil der Garage auf dem Schulhof bemalen und besprühen. Bezug z...

