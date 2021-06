Johann-Pogge-Schule Lalendorf : Schulleiter Ortwin Ackermann geht in Pension

Am Freitag wird der 64-Jährige nach seinem mehr als 19 Jahre langen Wirken an der Schule offiziell verabschiedet. Auch die langjährige Schulsekretärin Helga Thiel verlässt die Einrichtung. Nachfolger stehen schon fest.

Lalendorf | Nach dem Pausengong in der Johann-Pogge-Schule in Lalendorf geht es im Schulsekretariat zu wie in einem Taubenschlag. Doch die Tür zum Büro des Schulleiters ist offen. Ortwin Ackermann ist dafür bekannt, dass er sich um alle Belange rund um die Schule kümmert. Das hat sich auch in den vergangenen Tagen nicht geändert. Am Freitag wird er offiziell ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.