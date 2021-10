KMG Klinikum Güstrow : Mit Schulung von Ärzten Kinder wieder in die Welt des Hörens holen

Zwei kirgisische Ärztinnen haben am KMG Klinikum Güstrow eine ohrchirurgische Ausbildung erhalten. Mit dem Programm wird die Versorgung von Kindern in medizinischen Schwellenländern mit Hörimplantaten unterstützt.

Güstrow | Die Ärztinnen Akylai Kargabaeva und Shirin Zhumabaeva hatten bereits am KMG Klinikum Güstrow hospitiert. Prof. Dr. Tino Just, Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (HNO), Kopf- und Halschirurgie am KMG Klinikum Güstrow, versorgte im Dezember 2020 zehn kirgisische Kinder in Bishkek mit einem Cochlea Implant. Am Montag endet die Ausbildu...

