Gemeinde Gutow : Neue Spielplätze fest im Blick

Sanierungen mit neuen Spielgeräten in Gutow, Bülow, Bülower Burg und Badendiek geplant

Gutow | Die Gemeinde Gutow will noch in diesem Jahr die Sanierung der Spielplätze in Gutow, Bülower Burg, Badendiek und Bülow angehen. Das haben die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. „In Bülow, Bülower Burg und Badendiek werden die alte Spielgeräte abgebaut und durch neue ersetzt“, sagt Bürgermeisterin Rita Burchard. Auf dem bereits we...

