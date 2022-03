Krieg in der Ukraine : Güstrower brachten Hilfsgüter und kehrten mit Flüchtlingen zurück

Güstrower zeigen Selbstinitiative – Sie holten Kriegsflüchtlinge von der polnisch-ukrainischen Grenze nach Deutschland und nahmen sie bei sich auf. Nun planen sie eine zweite Tour, für die wieder Spenden benötigt werden.

Güstrow | Völlig müde und geschafft, aber auch froh waren die Fahrer, als sie mit acht Autos am Wochenende wohlbehalten wieder in Güstrow ankamen. Am Donnerstagmorgen waren sie mit lebensnotwendigen Hilfsgütern in Richtung Polen gestartet – mit 35 Frauen und Kindern, alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, kehrten sie zurück. Spontan Aktion gestartet Die ...

