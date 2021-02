Feuerwehr Güstrow : Eiskalter Übungseinsatz bei Schöninsel

Probe für den Ernstfall. Die Güstrower Feuerwehr wählt die Brücke bei Schöninsel als Ort für die Eisrettung.

Güstrow | Hilferufe ertönen am Montag von der Eisfläche auf dem Güstrower Inselsee. Kurz darauf rücken Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow an, um einen Eingebrochenen aus dem eiskalten Wasser in der Nähe der Brücke zu Schöninsel zu retten. Eisrettung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.