Historisches Güstrow : Hauskomplex vor dem Verfall gerettet

SVZ stellt in einer Serie historische Gebäude in Güstrow vor – heute: Kerstingstraße 2

Güstrow | Güstrow weist in der Altstadt einen großen Bestand an beachtenswerten Gebäuden auf. Der Kunst- und Altertumsverein Güstrow hat daher das Projekt „Güstrower Hausgeschichten“ initiiert, um die Vielfalt Güstrower Gebäude hervorzuheben – ihre Architektur, ihre Geschichte und ihre Nutzer und Bewohner. In einem ersten Schritt wurden zwölf Häuser ausgewählt,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.