Umfangreiche Renovierungen : Güstrower Hoteliers investieren trotz Lockdown kräftig

Güstrower Hotels nutzen Zwangsschließung für umfangreiche Sanierungsarbeiten

Güstrow | Die Güstrower Hoteliers lassen sich von der Corona-Pandemie nicht unterkriegen und investieren während des Lockdowns kräftig in ihre Häuser. „Natürlich ist das ein wirtschaftliches Risiko in unsicherer Zeit“, sagt Olav Paarmann vom Hotel am Schlosspark. „Aber wir müssen langfristig denken – und wir glauben an den touristischen Standort Güstrow“, unter...

