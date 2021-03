Güstrow will Außenstandort werden : Warten auf den Buga-Vertrag für 2025

Güstrow will Außenstandort werden. Im nächsten Jahr müsste wegen Vorbereitungen ein Vertrag geschlossen werden.

Güstrow | Die Stadt Güstrow will Außenstandort der Bundesgartenschau (Buga) Rostock im Jahr 2025 werden. Die Abteilungsleiterin für Marketing, Kultur und Tourismus Anett Grabbe berichtete, dass im April darüber in Rostock gesprochen werden soll. Im Vorfeld hat sie sich mit den Vorbereitungen Güstrows auf die Rolle als Außenstandort der Bundesgartenschau 2009 in...

