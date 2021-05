Auszeichnung am 1. Juni : Güstrow wird Fairtrade-Stadt

Die Barlachstadt Güstrow soll am 1. Juni offiziell die Auszeichnung erhalten.

Güstrow | Die Barlachstadt Güstrow soll am 1. Juni als so genannte Fairtrade-Stadt ausgezeichnet werden. Diesen Termin hat Bürgermeister Arne Schuldt (parteilos) genannt. Konkrete Angaben werden noch bekanntgegeben. Mit Blick auf die aktuelle Corona-Landesverordnung MV wird vermutlich ein rein digitales Format gewählt. Die Steuerungsgruppe in der Stadtverwal...

