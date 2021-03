Güstrow/Bützow : Landkreis Rostock meldet weitere Corona-Fälle

Weitere Quarantäne-Anordnungen und Folgefälle in Einrichtungen.

Güstrow | Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock hat aufgrund weiterer positiver Covid19-Fälle am Mittwoch weitere Quarantäne-Maßnahmen angeordnet. Sie betreffen elf Kinder und zwei Beschäftigte der Kita Klimperkiste in Güstrow sowie die gesamte Kita Sonnenblume in Kronskamp – insgesamt 45 Kinder und sieben Beschäftigte. Eine Reihentestung der Bewohner u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.