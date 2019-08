Güstrow : Bürgerfrühstück mit der SPD auf Markt

von svz.de

12. August 2019, 05:00 Uhr

Aus Anlass „30 Jahre friedliche Revolution“ lädt die SPD-Landtagsfraktion zu einem Bürgerfrühstück auf den Güstrower Marktplatz ein. Bei Livemusik, Kaffee und Brötchen stehen die Abgeordneten nächsten Sonnabend ab 9.30 Uhr bereit für offene Gespräche über Ideen und Erinnerungen. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat ihre Teilnahme zugesagt. „Es ist wichtig, an die Ereignisse im Herbst 1989 zu erinnern. Für mich ist es immer noch ein Grund zur Freude, dass wir heute in Demokratie und Freiheit in einem vereinten Deutschland leben“, so die Ministerpräsidentin.