Umleitungen geplant : So umfahren Sie Baustellen in und um Güstrow

Mit Behinderungen müssen Autofahrer rechnen, weil der Bahnübergang, die B103 und die Schwaaner Straße gesperrt werden.

Güstrow | Autofahrer in der Stadt Güstrow müssen ab Montag, 4. Oktober, bis Mitte November mit Behinderungen rechnen. Grund dafür ist unter anderem die Vollsperrung der Bundesstraße 103 ab Ortsausgang in Richtung Sarmstorf bis zum Abzweig Suckow. Außerdem wird der Bahnübergang an der Eisenbahnstraße in Güstrow ab 11. Oktober bis Heiligabend gesperrt. Eine dritt...

