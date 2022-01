Eierstockkrebs Deutschland : Grüne Stricksocken aus Güstrow sollen Frauen Hoffnung geben

Die Aktion für erkrankte Frauen läuft weiter. Wer sich beteiligen möchte, kann die gestrickten Strümpfe im Geschäft am Markt abgeben.

Güstrow | 23 Paar grüne Socken – mal mit dickerer Wolle, mal mit Sockenwolle gestrickt – wurden in den vergangenen Wochen im Stoffladen „Majestätisch“ am Markt 30 in Güstrow abgegeben und verpackt. Angelika Hasse aus Klueß ist die Initiatorin dieser Aktion in der Barlachstadt. Unter dem Motto „Grüne Socken für dich“ hatte sie damit im Oktober den Aufruf des Ver...

