Flughafen Rostock-Laage : Fluggesellschaft Green Airlines entschuldigt sich bei Kunden

Fluggesellschaft gibt als Grund für die Flugausfälle in Rostock-Laage und Paderborn dynamische Inzidenzen an den Urlaubszielen an. Eine Auskunft zu Vertragspartnern bleibt das Unternehmen aber schuldig.

Laage | Ein wesentlicher Grund für die Absagen der touristischen Flüge von Paderborn und Rostock seien „die aktuell steigenden Inzidenzwerte in Deutschland und in den touristischen Zieldestinationen“, so ein Sprecher der virtuellen Fluggesellschaft Green Airlines. Am Flughafen Rostock-Laage hat sich die Situation beruhigt. „Wir konnten viele Passagiere hier a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.