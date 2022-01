Gemeindeabend in Güstrow : Der Werdegang des Kirchenkreuzes

German Schwarz vom Thomas-Morus-Bildungswerk Schwerin nimmt Zuhörer bei einem Gemeindeabend am 8. Februar in Güstrow in die Vergangenheit mit.

Güstrow | Das Kreuz kennt jeder. In den Kirchen sind Kreuze allgegenwärtig. Mancher trägt eines um den Hals. Auf Friedhöfen gehören sie dazu. Viele Sportler bekreuzigen sich, bevor es ernst wird. Und leider kennt man Kreuze auch vom Straßenrand. Kreuz als Ausdruck des christlichen Glaubens Das Kreuz ist schmückendes Ornament und Symbol des Christentums zu...

