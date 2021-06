Güstrower Tourismusverein : Kulinarische Radtouren dürfen stattfinden

Lange war es fraglich, ob die kulinarischen Radtouren des Tourismusvereins in diesem Jahr überhaupt stattfinden.

Güstrow | „Die ersten beiden Touren im Mai mussten wir wegen der Corona-Beschränkungen bereits absagen“, so Madleen Hoffmeister von der Güstrow-Information. Deshalb freut es sie um so mehr, dass das Gesundheitsamt jetzt grünes Licht für die ersten Touren gegeben hat. Noch vier Genusstouren stehen bis September im Plan. Die Auftakttour startet am 19. Juni. Au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.