Güstrow : Stadtvertreter für Gegenverkehr auf Langer Straße

CDU- und SPD-Fraktionsvorsitzender wollen gemeinsamen Antrag stellen

Güstrow | Kopfschütteln in Güstrow: Viele Einwohner verstehen nicht, warum die Umleitung wegen Bauarbeiten an der Liebnitzstraße dermaßen katastrophale Folgen hat. Nun werden die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD in der Stadtvertretung einen gemeinsamen Antrag stellen. Die Einbahnstraßen-Regelung in der Langen Straße soll aufgehoben werden, damit sich nicht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.