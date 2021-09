Neue katholische Pfarrei : Gemeinden in Güstrow, Bützow und Teterow werden „Heilige Familie“

Die Gründungsfeier findet am kommenden Sonntag in Güstrow statt. Weihbischof Horst Eberlein wird sie begleiten.

Güstrow | Die katholischen Pfarreien in Güstrow, Bützow, Matgendorf und Teterow schließen sich zur neuen Pfarrei „Heilige Familie“ zusammen. Zur Gründung am Sonntag, 5. September, wird ein Festgottesdienst unter freiem Himmel gefeiert. Weihbischof Horst Eberlein kommt dazu nach Güstrow. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr vor der katholischen Kirche in Güstro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.