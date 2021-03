Lohmen : Gemeinde modernisiert Wohnblock an Chausseestraße

Gemeinde investiert 230000 Euro in Innenausbau an der Chausseestraße

Lohmen | Dach, Fassade und Fenster wurden bereits erneuert – von außen wirkt der gemeindeeigene Wohnblock in Lohmen wie neu. Doch im Inneren sei noch einiges zu tun, informiert Bürgermeister Bernd Dikau. Insgesamt 230000 Euro will die Gemeinde in diesem Jahr in die Sanierung der sechs Wohnungen an der Chausseestraße investieren. „Innen befindet sich das G...

