Wohngebiet Am Berge : Lalendorf sucht Platz für Baugrundstücke

Die Gemeinde hat zurzeit nur elf eigene Grundstücke, die bebaut werden könnten

Lalendorf | Eine Übersicht über die gemeindeeigenen Bauflächen der Gemeinde Lalendorf hat das Amt Krakow am See der Gemeindevertretung zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde will damit nachweisen, dass nur noch an wenigen Stellen in den 25 Orten der Gemeinde gebaut werden kann. Denn der Bund will neue Siedlungs- und Verkehrsflächen möglichst vermeiden. Die Lalendor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.