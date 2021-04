Gemeinde Klein Upahl : Streuobstwiese statt Ödfläche

Klein Upahl startet Spendenaufruf für ein neues Naturprojekt.

Klein Upahl | Das Dorf noch schöner zu machen, das ist das Ziel der Gemeinde Klein Upahl. Dazu soll jetzt eine ungepflegte und verwilderte Ödfläche verschwinden. Direkt hinter den Tennisplätzen in Klein Upahl ist an einem kleinen Hang eine neue Streuobstwiese in Planung. „Die mehr als 4000 Quadratmeter große Fläche soll endlich wieder vernünftig hergerichtet werden...

