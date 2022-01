Gutow : Gemeinde will 2022 über 200.000 Euro investieren

Der Haushaltsplan für dieses Jahr ist beschlossen. Unter anderem sollen Spielplätze saniert und ein neuer Löschwasserbrunnens in Bülower Burg gebaut werden.

Gutow | Neue Spielplätze, neue Wege und die Sanierung von Wohnungen – die Gemeinde Gutow will in diesem Jahr richtig investieren. Bereits am 9. Dezember 2021 hat die Gemeindevertretung den Etat für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen, teilte Bürgermeisterin Rita Burchard am Dienstag mit. Die Ausgeglichenheit konnte mit der Entnahme vorhandener liquider Mittel ...

