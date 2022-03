Schutzzone ausgerufen : Geflügelpest in Wattmanshagen ausgebrochen

Nachdem die Geflügelpest im Lalendorfer Ortsteil Wattmanshagen festgestellt wurde, gelten in der Region weitreichende Regeln für alle Geflügelhalter.

Wattmanshagen | Erneut hat es im Landkreis Rostock einen Ausbruch der Geflügelpest gegeben. Dieses Mal wurde der Subtyp H5N1 in einem Hausgeflügelbestand im Lalendorfer Ortsteil Wattmanshagen nachgewiesen. Auch interessant: Ursache für Geflügelpest-Ausbruch in Moltenow weiter unklar Damit gelten nun weitreichende Regeln in der unmittelbaren Umgebung. Der Landkr...

