Außenterrasse in Krakow am See : Mehr Leben in der Stadt

Gaststätte bietet mehr Raum für Geselligkeit, auch mit Live-Musik

Krakow am See | Mehr Leben in der Stadt Krakow am See: Das wollte und will Stephan Schmidt erreichen. Der Bau-Unternehmer betreibt seit vier Jahren mit Holger Lohf die Gaststätte Zur Klause in der Kirchenstraße in Krakow am See. Rund 350 Gäste, so schätzt Schmidt, waren bei der Eröffnung der neuen Außenterrasse dabei, freitags soll Live-Musik geboten werden. Geöffnet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.