Landkreis Rostock : Gastronomen kritisieren Verunsicherung durch Corona-Regeln

Was gilt jetzt eigentlich? Diese Frage stellen immer mehr Gäste den Restaurant- und Imbissbesitzern in der Region. Axel Wulff vom Dehoga-Regionalverband Güstrow fordert ein einheitliches Vorgehen.

Güstrow | Eine der am härtesten von Corona getroffenen Branchen ist die Gastronomie. Das liegt auch an den wechselnden und uneinheitlichen Hygieneregelungen, findet Axel Wulff. Der Chef des Dehoga-Regionalverbandes Güstrow sieht die Unternehmer im Gastgewerbe benachteiligt gegenüber dem Handel: „Jeder kann in den Supermarkt gehen, bei uns aber gilt die Hygiener...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.