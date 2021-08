Galerie Besserstraße Güstrow : Zwischen Künstler und Künder

Ausstellung von Hans Naczenski in Güstrower Galerie Besserstraße eröffnet

Güstrow | Der „Künstler und Künder“ – so lautet der Titel der Ausstellung mit Werken von Hans Naczenski, die am Sonntag in der Güstrower Galerie Besserstraße eröffnet wurde. Bis zum 19. September ist die Ausstellung zu sehen. Geöffnet ist die Galerie dienstags und sonnabends von 14 bis 17 Uhr. Martin Jamborsky, selbst Künstler, hatte die Bilder und Kunstwerk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.