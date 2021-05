Skurriler Diebstahl in Güstrow : Geklautes Moped im Schlossgraben versenkt

In der Nacht zu Mittwoch wurden fünf Fahrzeuge vom Hof des Auto- und Zweiradservice Ullrich geklaut. Eines ist noch nicht wieder aufgetaucht.

Güstrow | Thomas Ullrich traut seinen Augen kaum, als er am Mittwoch um 7 Uhr seinen Auto- und Zweiradservice in der Plauer Straße in Güstrow betritt. Fünf Mopeds wurden gestohlen, darunter vier Simson-Modelle und eine Vespa. Die Rolltore zum Hof wurden aufgebrochen, Türen eingetreten, weitere Fahrzeuge im Laden umgestoßen und beschädigt. Unbekannte waren in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.