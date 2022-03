Krieg in der Ukraine : Fritz-Reuter-Schule in Güstrow sammelt für Konvoi nach Lemberg

So manches geliebte Stofftier reist am Wochenende mit, wenn das Güstrower „Bündnis für alle“ wieder Spenden in die Ukraine bringt.

Güstrow | Was wissen Kinder vom Krieg? „Das ist unterschiedlich“, sagt Dana Kowalzik. In der Güstrower Grundschule „Fritz Reuter“ werde dieses Thema altersgerecht und sehr umsichtig behandelt, so die Lehrerin. Doch die Abc-Schützen haben genug mitbekommen, um zu wissen, dass andere Menschen jetzt dringend einiges benötigen. Deswegen haben Kinder der Klassen 4c...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.