Schwimmkurse in Güstrow : Familienvater verärgert über misslungene Anmeldung zu Seepferdchen

Marco Holbe aus Güstrow wollte seine beiden Kinder zum Seepferdchen-Kurs beim Freizeitbad Oase anmelden. Doch die Anfrage blieb vier Wochen liegen.

Güstrow | Bürger hatten die Anregung gegeben – das Freizeitbad „Oase“ reagierte und erstellte ein Angebot zu Schwimmkursen für Kinder. Der Güstrower Marco Holbe las den Artikel in unserer Zeitung über den Schwimmunterricht am Inselsee am 30. Mai und wollte seine Kinder dort unterbringen – vergeblich. Anmeldung per Anruf In der darauf folgenden Woche, am ...

