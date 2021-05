Freie Schule Güstrow : Putzen gegen das Vergessen

Freie Schule Güstrow reinigt wieder Stolpersteine / Gestohlene Steine werden im Sommer ersetzt

Güstrow | Es hat ordentlich gestürmt und geregnet – dennoch haben sich die Schüler der Freien Schule Güstrow nicht davon abhalten lassen, wieder die Stolpersteine in der Innenstadt zu putzen. Lehrerin Peggy Tetzlaff zog mit den Schülern in Notbetreuung der Klassenstufen 5 und 6 los, um die 15 Steine auf Hochglanz zu bringen. Eigentlich wurden in Güstrow bisher ...

