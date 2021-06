Handwerkskammer Schwerin : Jugendliche für Handwerk begeistern

Ausbildungs-Tour der Handwerkskammer Schwerin macht Station in Güstrow

Güstrow | Die Handwerkskammer Schwerin hat ihre Ausbildungs-Tour im gesamten Kammerbezirk gestartet. In dieser Woche macht das Team der Nachwuchsgewinnung jeweils von 10 bis 16 Uhr Station in zunächst vier Städten. Am Donnerstag ist Güstrow dran. Auf dem Pferdemarkt sollen vor allem Jugendliche auf freie Ausbildungsplätze im Handwerk aufmerksam gemacht werden. ...

