Stadtvertretung Güstrow : Wulff und Langer wechseln ihre Fraktion

Am Montag Abend gab die CDU-Fraktion in Güstrow bekannt, dass Alexander Wulff und Kurt-Werner Langer das Lager wechseln.

Güstrow | Heiko Karmoll, Vorsitzender der CDU-Stadtfraktion in Güstrow freut sich. Alexander Wulff und Kurt-Werner Langer, bisher Freie Wähler/Einzelbewerber, verstärken nun die CDU. Das sei Zuwachs für die „ohnehin schon stärkste Fraktion in der Güstrower Stadtvertretung“, wie Karmoll mitteilte. „Es gab ohnehin schon einige Schnittstellen“, so der CDU-Frakt...

