Wasser für Erhalt der Natur einsetzen : Bleibt ein Fischteich erhalten?

In Dobbin könnte ein Biotop beim Bau einer Fischtreppe im Verlauf der Nebel gerettet werden

Dobbin | Zahlreiche Vogelarten, Insekten und anderes Getier: Die Natur hat sich Land und Gewässer in der Gemeinde Dobbin zurückgeholt. Aus Teilen der früheren Fischzucht-Anlage an der Straße „Teichwirtschaft“ am Ostufer des Krakower Obersees ist vermutlich ein Biotop geworden. Dieses könnte aber zerstört werden, denn die Gemeinde Dobbin-Linstow und andere Tei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.