Flugplatz Güstrow-Bockhorst : Herbert Dressler ist mehr als zwei Millionen Kilometer geflogen

Güstrow-Bockhorst war 20 Jahre ein Agrarflieger-Standort: Ehemalige Piloten und Mechaniker treffen sich regelmäßig. Nun kamen sie zum fünften Mal zusammen, auch der Güstrower war dabei.

Güstrow | Ab 1971 war der Flugplatz Güstrow-Bockhorst knapp 20 Jahre Heimstatt für Agrarflieger. Die Zentrale saß in Kyritz-Hinrichsfelde, zwei Staffeln in Schwerin und Potsdam. Güstrow war ein kleiner Außenstandort. Mit der Wende und dem Ende der Interflug, zu der der Agrarflug gehörte, war die DDR-Spezial-Wirtschaftsflotte Geschichte. Was blieb waren Treffen ...

