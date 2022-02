Dolgen am See : Bürgermeister Eckhard Borrmann hofft auf weiteres Bauland

Die Fläche des ehemaligem DDR-Ferienlagers steht zum Verkauf. Eine Immobilienanzeige im Internet soll Investoren überzeugen. Die Krux: Es gibt keinen B-Plan – noch nicht.

Dolgen am See | „Großes Grundstück nahe Rostock mit privatem Seezugang“ – so lautet die Überschrift einer Immobilienanzeige im Internet. 16.400 Hektar zum Kaufpreis von 450.000 Euro. Verkäufer ist das Maklerunternehmen Than und Müller aus Rostock. Hier habe es mal die Absicht gegeben, Ferienhäuser zu bauen, berichtet Gemeindebürgermeister Eckhard Borrmann, „aber d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.