Kunstkiosk in Güstrow : Im Innenhof an der Domstraße zeigt Sandra Rothe ihre Keramik

Der Innenhof des Geschäfts „Inselliebe“ in Güstrow wird ab 22. Juli zur Ausstellungsfläche.

Güstrow | Eine Rundbank unter Schatten spendendem Laub, ein plätschernder Springbrunnen – welch eine Idylle mitten in der Altstadt: Der Innenhof des Geschäfts „Inselliebe“ an der Domstraße in Güstrow wirkt sehr einladend. Hier startet jetzt wieder der Kunst-Kiosk, mit Keramik zum Anschauen, Anfassen und Kaufen von Sandra Rothe. Waschhaus eigens ausgebaut ...

