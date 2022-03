Fassadenmalerei in Güstrow : Eine künstlerische Ehre für Zeichner Günter Endlich

An einer Hausecke unweit des Parkplatzes an der Bleiche gestaltete Kevin Dahl eine Fassade und bezog dabei eine Karikatur des bekanntes Güstrower Schnellzeichners Günter Endlich mit ein.

Güstrow | 150 Parkplätze befinden sich an der Bleiche in Güstrow. Viele Menschen wohnen zudem an der Gleviner Mauer. Sie alle kommen oder gehen an der Ecke Kattrepel vorbei, der kleinen Verbindungsstraße zwischen der Gleviner Mauer und der Langen Straße. Und genau an dieser Ecke gibt es jetzt einen richtigen Hingucker zu Ehren des bekannten Güstrower Schnellzei...

