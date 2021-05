Weißstorch in Güstrow : Erster Jungstorch an der Schweriner Straße gesichtet

Familie Weißstorch in Güstrow hat Nachwuchs: Allerdings gibt es Unruhe in der Nachbarschaft.

Güstrow | Es tut sich was bei Familie Storch an der Schweriner Straße: Der erste Jungstorch wurde entdeckt. Der Güstrower Ulrich Ernst hat sich wieder erfolgreich mit der Kamera auf die Lauer gelegt. Allerdings haben die Eltern gerade keine ruhige Zeit zum Aufziehen ihres Nachwuchses. Eine „lärmende Nachbarschaft“ wird von Ernst gemeldet, denn neben dem Mast in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.