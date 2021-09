Fair Trade Stadt Güstrow : Stadtprodukt Güstrower Kaffee in der Bibliothek verkosten

Wer ihn noch nicht probiert hat, kann das nachholen: Der Güstrower Kaffee wird am Dienstagabend in der Uwe-Johnson-Bibliothek verkostet. Dazu informiert Jens Klein über Produktion und Transport.

Güstrow | Seit Juni ist Güstrow Fair Trade Stadt. Wichtiger Teil des Netzwerks ist der Weltladen am Markt 21. Der gemeinnützige Verein hat am Dienstagabend etwas Besonderes vor: Für 18.30 Uhr lädt der Weltladen zur Verkostung von zwei fair gehandelten Kaffeesorten in die Uwe-Johnson-Bibliothek ein. Eine Sorte wurde sogar fair transportiert: emissionsfrei, unter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.