Betriebe kennenlernen : Fahrt auf Kapitänsroute zum Tag der Ausbildung in Güstrow

Auf acht Routen können Schüler Betriebe in Landkreis und Hansestadt Rostock, in Güstrow und in Stralsund kennenlernen.

Güstrow | Gleich zweifach wird sich die Rebus Regionalbus Rostock beim 14. Tag der Ausbildung der IHK Rostock an diesem Mittwoch, 22. September, einbringen, wie das Unternehmen mitteilt. Dann öffnen 35 Betriebe wieder ihre Türen für Schulen aus dem Bezirk der IHK. Auf acht verschiedenen Routen in Rostock und Stralsund können die Jugendlichen Fragen zu den Ausbi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.