Wardow : Zwei Fahrzeuge zusammengestoßen

Schwerer Verkehrsunfall mit sieben Verletzten auf der L18.

Wardow | Am 19. November ereignete sich gegen 15.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 10 bei Wardow. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die 36-jährige Fahrerin eines Ford in den Gegenverkehr. In ihrem Fahrzeug befanden sich auch ihre drei Kinder. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegen kommenden VW. Die 38-jährige Fahrerin des VW und ihr elfjähr...

