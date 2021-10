Fachhochschule Güstrow : Neuzugänge bei Ausbildung für Polizei und Verwaltung

Zum Studien- und Ausbildungsstart an der Fachhochschule Güstrow ist die zweite Bewerbungsrunde für die Polizei-Ausbildung erfolgreich verlaufen.

Güstrow | Gerade hat die Fachhochschule in Güstrow 215 Absolventen verabschiedet, d kann die Ausbildungsstätte wieder 217 Neuzugänge verbuchen: Studierende und Auszubildende, die in Güstrow auf ihre künftige Arbeit in Landesverwaltung und Landespolizei vorbereitet werden. Dreijähriges Studium beginnt Sie wurden zu Beamten auf Widerruf ernannt. Damit begin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.