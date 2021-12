Für eine höhere Erfolgsquote : Fachhochschule Güstrow verbessert die Polizistenausbildung

Es gibt viele Gründe, warum ein Teil der Polizisten die Ausbildung nicht bestehen. Doch die Fachhochschule und das Innenministerium wollen nun dagegen vorgehen und umfangreiche Hilfsangebote für die Anwärter schaffen.

Güstrow | Im Fachbereich Polizeiausbildung an der Fachhochschule in Güstrow steigt die Erfolgsquote bei der Ausbildung langsam an. Nachdem einige ihre Prüfung wiederholen mussten, haben nun 74 Prozent, also 112 der 151 eingestellten Polizei-Anwärter erfolgreich abgeschlossen. Nun wird die Fachhochschule ihre Ausbildung grundlegend verbessern, das Innenministeri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.